Папа Римский Франциск на мессе в ночь перед Рождеством сделал очередное антивоенное заявление. При этом, войну в Украине он напрямую не упомянул.

Об этом Папа Римский заявил на мессе в ночь перед Рождеством.



"Как животные в стойлах, мужчины и женщины мира сего, алчные до богатства и власти, пожирают даже собственных соседей, своих братьев и сестер", - сказал Папа.



"Комментаторы папских текстов интерпретировали эти слова как образную критику нападения России на Украину. Предполагается, что папа наверняка упомянет Украину уже открыто в воскресной рождественской проповеди", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что события в Украине являются "мировой войной". Он считает, что она не закончится в скором времени.

Ранее Папа Римский заявил, что готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец войне в Украине.

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