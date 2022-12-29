Папа римский Франциск сообщил, что его предшественник, 95-летний папа римский на покое Бенедикт XVI сильно болен, и попросил за него молиться.

Об этом понтифик сказал пастве после аудиенции с братом по вере, передает Vatican News.

Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сообщил, что в последнее время состояние папы Бенедикта ухудшилось в связи с его преклонным возрастом, но сейчас ситуация находится под контролем, за бывшим понтификом постоянно наблюдают врачи.

Бруни добавил, что папа Франциск ездил в монастырь Матери Церкви (Mater Ecclesiae), чтобы навестить Бенедикта.

Глава Ватикана попросил верующих совершить особую молитву за его предшественника, "который молча поддерживает церковь".

"Вспомните его, он очень болен, попросите Господа утешить его и поддержать его в этом свидетельстве любви к церкви до конца", — сказал папа Франциск.

Бенедикту исполнилось 95 лет 16 апреля.

Недавно Франциск заявил, что события в Украине являются "мировой войной". Он считает, что она не закончится в скором времени.

Также папа римский назвал украинцев народом-мучеником и упрекнул в жестокости бурятов и чеченцев.