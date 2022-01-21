Отчет Мюнхенской церкви о жестоком обращении с детьми, опубликованный в Германии в четверг, 20 января, показал, что бывший Папа Бенедикт XVI бездействовал в четырех случаях жестокого обращения. Сам же Бенедикт опроверг это сообщение, а его представитель выразил "шок и стыд" в связи с выводами.

Об этом сообщает DW.

В общей сложности по четырем делам пришли к выводу о бездействии Папы Бенедикта XVI. В двух случаях речь идет о священниках, которых по закону обвинили в жестоком обращении с детьми и которым разрешили продолжить свою работу в церкви в качестве пасторов.

Другое дело было связано с известным растлителем малолетних Петром Х., которого в 1980 году перевели из Эссена на западе Германии в Мюнхенскую и Фрайзингскую архиепископию, в то время как архиепископом руководил Бенедикт, а архиепископом был Йозеф Ратцингер.

В отчете было обнаружено не менее 497 случаев жестокого обращения в Мюнхенской архиепископии в период с 1945 по 2019 год. Жестокое обращение в основном касалось молодых мужчин.

Бывшего папу Бенедикта XVI обвинили в бездействии по четырем делам о жестоком обращении с детьми в Германии. Новый отчет показал, что бывший глава католической церкви скрывал сексуальное насилие со стороны духовенства в период с 1977 по 1982 год.

"Я думаю, что это был момент потрясения для всей церкви, а не только для церкви в Баварии и Германии, потому что всемирный скандал со злоупотреблениями, который развивался в течение последних 30 лет или около того, наконец достиг вершины пирамиды с бывшим Папой Бенедиктом", сказал Матиас Кач, глава организации Eckiger Tisch ("Квадратный стол"), которая представляет людей, пострадавших от сексуального насилия в католической церкви.

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