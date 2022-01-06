Папа Римский Франциск, который ранее сравнил домашнее насилие с сатанизмом, заявил, что люди, которые предпочитают заводить животных вместо детей, проявляют таким образом эгоистические повадки.

Об этом сообщает BBC.

"Мы наблюдаем проявление эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь ребенка. Иногда они заводят только одного, но при этом у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей. Это может показаться смешным, но это реальность", - сказал Франциск.

По его словам, такого рода практика "лишает нас человечности". Кроме того, он добавил, что люди, которые не могут иметь детей по биологическим причинам, должны задуматься об усыновлении.

Ранее он не единожды публично заявлял о своем критическом отношении к людям, которые предпочитают заводить домашних питомцев вместо детей. В 2014 году Папа Римский сказал, что домашние животные вместо детей – это "еще одно явление культурной деградации", и что эмоциональные отношения с домашними животными "легче", чем "сложные" отношения между родителями и детьми.

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