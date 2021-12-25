Папа Римский Франциск, который ранее уже говорил о необходимости отложить оружие и урегулировать ситуацию на Донбассе, призвал не допустить развития в Украине "метастаз" конфликта.

Об этом он заявил во время своей рождественской речи, передает Vatican News.

Так, Папа Римский выразил надежду, что сторонам конфликта удастся наладить контакты. Также понтифик, говоря о Христе, пояснил, что верующие ждут от него помощи для решения конфликтов по всему миру.

"Пусть свет и поддержка помогут наладить контакты, диалог. Пусть они помогут не допустить, чтобы в Украине развились метастазы конфликта, который стал гангренозным", - сказал он, выступая с речью Urbi et orbi ("К городу и к миру") в Ватикане.

Также понтифик призвал верующих не забывать о конфликтах, которые "кажется, никогда не заканчиваются, и мы их уже не замечаем".

Папа Римский призвал помнить о сирийском конфликте, который длится порядка 10 лет, об Ираке, который пока так и не восстановился полностью после конфликта, о "трагедии в Йемене", о "сохраняющейся напряженности между израильтянами и палестинцами, которая длится без поисков решения и ведет ко все более серьезным социальным и политическим последствиям".

"Страна" сообщала, что в Украину в скором времени может приехать Папа Римский.

Также мы писали, что Папа Римский и патриарх Кирилл встретятся в 2022 году.