В возрасте 96 лет скончался греческий композитор Микис Теодоракис. Причина его смерти не сообщается.

Об этом написало 2 сентября агентство новостей АМНА.

Теодоракис известен во всем мире благодаря своей мелодии к танцу сиртаки, сцена с которым вошла в фильм 1964 года "Грек Зорба" режиссера Михалиса Какоянниса. К слову, с этим мастером кино Теодоракис работал и над другими лентами.

Биография самого композитора может лечь в основу остросюжетного драматического фильма.

Он родился 29 июля 1925 года на греческом острове Хиос и ребенком заинтересовался музыкой. Первые песни Микис сочинил, еще не научившись играть на музыкальных инструментах. А в 17 лет организовал хор в городе Триполис на полуострове Пелопоннес.

Во время Второй мировой войны Теодоракис участвовал в Движении сопротивления. На демонстрации весной 1943 года, в разгар нацистской оккупации Греции, его арестовали итальянские фашисты и подвергли пыткам. Микису удалось бежать от них в Афины, где он вступил в отряд Греческой народно-освободительной армии.

Во время гражданской войны в Греции 1946-1949 годов молодого человека схватили представители властей и отправили в ссылку на остров Икария, а затем в концлагерь на острове Макронисос. Там его снова пытали и жестоко избивали, что привело к частичному параличу.

Освободили его по требованию общественности как инвалида.

В 1949 году Теодоракиса отправили для оздоровления на Крит, а в 1950 году он вернулся в Афины, где окончил консерваторию по классу композиции. С 1954 по 1959 год он учился в Парижской консерватории.

Окончив консерваторию, Микис вернулся в Грецию, где собрал оркестр в Афинах и организовал Музыкальное общество в Пирее.

В апреле 1967 года, вскоре после путча, устроенного профашистской хунтой "черных полковников", Теодоракис присоединился к подполью. Поэтому хунта запретила его музыку, а вскоре бросила в тюрьму, где композитор провел пять месяцев.

В 1968 году его освободили под давлением мировой общественности и отправили в ссылку, а в 1969 году поместили в концлагерь Оропос под Афинами. За него снова заступились всемирно известные деятели культуры: Дмитрий Шостакович, Артур Миллер, Лоуренс Оливье, Ив Монтан и другие.

В итоге Теодоракиса освободили, и он уехал в Париж. В изгнании он устраивал концерты в пользу борцов с хунтой. А после ее падения в июле 1974 года вернулся в Грецию.

В 1980–1990-х годах, после возвращения на родину, Теодоракис несколько раз избирался в парламент и входил в правительство, после чего ушел на пенсию.

Теодоракис является автором множества симфоний, камерных произведений и опер. Композитор также создавал музыку для кино, театра, балета и песен в народном стиле.

Отрывок со знаменитым танцем сиртаки из фильма "Грек Зорба"

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