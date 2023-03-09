В Грузии отозвали из парламента законопроект об иностранных агентах, из-за которого вспыхнули масштабные акции протеста. Но дают понять, что в будущем могут вернуться к его рассмотрению.

Заявление правящей партии "Грузинская мечта" приводит "Интерфакс".

Там заявили, что "машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения".

"Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции.

Поэтому необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", - добавили в партии.

При этом в ее руководстве не согласны, что закон похож на аналогичный российский, но отзывают документ "безоговорочно". Но обещают в дальнейшем разъяснить обществу важность этого законопроекта.

То есть, от его принятия не отказываются.

Напомним, ранее в столице Грузии протестовали из-за того, что парламент в первом чтении принял закон об иноагентах. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых более чем на 20% получены из-за рубежа.

Как сообщалось, в первый же день протесты переросли в стычки, полиция применила водомет и слезоточивый газ, а протестующие бросали коктейли Молотова в правоохранителей.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси, заявив, что она наложит вето на закон об иноагентах. Позже появилось видео зачистки площади перед парламентом силовиками.

8 марта митинги продолжились. Протестующие в столице Грузии пошли на штурм парламента. Полиция вновь применила водомёты и слезоточивый газ.

Кроме того, протестующие в столице Грузии поставили ультиматум властям страны: отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить задержанных накануне демонстрантов.

В Госдепе призвали власти Грузии и протестующих на улицах столицы избегать эскалации.