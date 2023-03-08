В среду, 8 марта, в Тбилиси продолжается акция протеста против законопроекта об иноагентах. Митингующие попытались штурмовать здание парламента, однако силовики успешно отбили атаку. Начались задержания демонстрантов.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

В пабликах появились видео о том, как митингующие убегают с площади от парламента Грузии. Все пространство перед ним спецназ залил газом.

Кроме того, сообщается, что протестующие вытеснены спецназом с центрального проспекта Руставели.

Люди бегут по проспекту Руставели. Центральную улицу Тбилиси занимают силовики.

Спецназ задерживает митингующих.

Также, по данным пабликов, все улицы в центре столицы Грузии контролируют силовики.

Но протестующие ещё находятся около парламента. По ним стреляют резиновыми пулями и применяют против них слезоточивый газ.

Участники акции перевернули полицейскую машину.

Также в Сети появилось видео действий спецназа в центре Тбилиси. На камере используется вид сверху. Сообщается, что силовики применили огромное количество слезоточивого газа, вытесняя людей с центральных улиц.

Митингующие в Тбилиси забрасывают автобус со спецназом какими-то предметами.

Силовики готовятся к новому разгону протестующих, вернувшихся на центральные улицы Тбилиси. Включили спецзвук, который сильно давит на слух человека, и сирены. Под сирены народ пустился в пляс.

Тем временем митингующие пытаются строить баррикады из мусорных баков.

Между тем, представитель оппозиции заявил на митинге в Тбилиси, что участники акции намерены не допустить депутатов в парламент на заседание в четверг, 9 марта, и начать его "осаду".

Напомним, оппозиция приняла решение дать руководству Грузии один час на выполнение двух требований: отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить задержанных накануне демонстрантов. Однако ультиматум не принес результата.

Ранее мы писали, что в МВД Грузии заявили о задержании 66 оппозиционеров, которые участвовали в акции протеста у парламента в Тбилиси.