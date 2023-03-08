В среду, 8 марта, в Грузии продолжаются массовые протесты против законопроекта об иноагентах. После невыполнения ультиматума, выдвинутого властям оппозицией, митингующие пытаются прорваться во двор здания парламента. Внутри находится спецназ в полной экипировке.

Соответствующие видео публикуют Telegram-каналы.

После истечения срока ультиматума представитель оппозиции заявил на митинге в Тбилиси, что участники акции намерены не допустить депутатов в парламент на заседание в четверг, 9 марта, и начать его "осаду".

Тем временем протестующие фотографируются на фоне парламента с отрезанной свиной головой.

Спецназ начал применять водометы, чтоб отогнать митингующих от здания грузинского парламента.

Протестующие надевают противогазы и защитные маски, опасаясь, вероятно, что далее будет распылен слезоточивый газ.

Также митингующие повалили ограждение вокруг парламента Грузии и бьют стекла в здании. Их атакует спецназ. Участники протестов обстреливают здание парламента из петард и пытаются прорваться в него через один из входов.

Тем временем спецназ применяет водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и продолжает теснить протестующих около здания парламента Грузии.

Кроме того, колонна из сотен силовиков идет к парламенту Грузии.

Напомним, в Тбилиси второй день идут протесты против закона об иноагентах. На улицы грузинской столицы снова вышло большое количество людей.

Вчерашний протест ночью разогнала полиция, а оппозиция заявила о многочисленных арестах.

В МВД Грузии заявили о задержании 66 оппозиционеров, которые участвовали в акции протеста у парламента в Тбилиси.