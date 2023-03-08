Государственный департамент США призвал власти Грузии и протестующих против закона об иноагентах проявлять сдержанность.

Об этом заявил в среду, 8 марта, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге.

"Мы призываем правительство Грузии уважать свободу мирного собрания и мирных протестов. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых эскалационных или насильственных действий, уважать законы и демократические ценности Грузии", - сказал Прайс.

Американские власти также считают, что вызвавший протесты в Грузии закон об иноагентах "вдохновлен Кремлем", а его принятие навредит евроатлантическим перспективам Грузии.

Напомним, накануне официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что ответственные за подавление протестов в Грузии могут попасть под санкции США.

Ранее мы писали, что президент Грузии Саломе Зурабишвили уже пообещала ветировать скандальный закон.

Тем временем в Грузии силовики использовали слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих. При этом представитель оппозиции заявил на митинге в Тбилиси, что участники акции намерены не допустить депутатов в парламент на заседание в четверг, 9 марта, и начать его "осаду".