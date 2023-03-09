В Сети начался ажиотаж по поводу выезда из Грузии в Россию. На фоне обострения протестов в Грузии живущие в этой стране россияне активно начали обсуждать возвращение в РФ.

В частности, об этом пишут в чате "Верхний Ларс".

Пользователи сообщают, что на грузинско-российской границе пробка в сторону РФ.

Известно, что в Грузию осенью прошлого года выехало много россиян, желая избежать объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Кроме того, в Telegram-каналах появилось видео большой очереди машин в сторону выезда из Грузии в Россию.

Напомним, в среду, 8 марта, в Тбилиси продолжается акция протеста против законопроекта об иноагентах. Митингующие попытались штурмовать здание парламента, однако силовики успешно отбили атаку. Начались задержания демонстрантов.

Все пространство перед зданием парламента спецназ залил газом, а также применил водометы для разгона протестующих.

Ранее мы писали, что Государственный департамент США призвал власти Грузии и протестующих против закона об иноагентах проявлять сдержанность и избегать эскалации.