Россияне бегут из охваченной протестами Грузии домой. На границе огромная пробка из авто. Видео
В Сети начался ажиотаж по поводу выезда из Грузии в Россию. На фоне обострения протестов в Грузии живущие в этой стране россияне активно начали обсуждать возвращение в РФ.
В частности, об этом пишут в чате "Верхний Ларс".
Пользователи сообщают, что на грузинско-российской границе пробка в сторону РФ.
Известно, что в Грузию осенью прошлого года выехало много россиян, желая избежать объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации.
Кроме того, в Telegram-каналах появилось видео большой очереди машин в сторону выезда из Грузии в Россию.
Напомним, в среду, 8 марта, в Тбилиси продолжается акция протеста против законопроекта об иноагентах. Митингующие попытались штурмовать здание парламента, однако силовики успешно отбили атаку. Начались задержания демонстрантов.
Все пространство перед зданием парламента спецназ залил газом, а также применил водометы для разгона протестующих.
Ранее мы писали, что Государственный департамент США призвал власти Грузии и протестующих против закона об иноагентах проявлять сдержанность и избегать эскалации.