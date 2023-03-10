Вчера ночью россияне нанесли новый удар по украинской энергосистеме. Первый после длительного перерыва.

По данным "Укрэнерго", были прилеты на ТЭС, а также подстанции "Укрэнерго". Сразу же начались ограничения энергоснабжения в Житомирской, Харьковской, Одесской, Киевской, Днепропетровской и других областях.

При этом до сегодняшнего момента не восстановлено полностью энергоснабжение в Житомирской и Харьковской областях (действуют графики отключений), а после ударов по энергосистеме вчера вечером, были введены аварийные отключения в Запорожской и Днепропетровской областях. По расчетам ДТЭК на восстановление энергоснабжения Харькова может уйти неделя.

В Киеве же значительная часть жителей осталась без тепла.

При этом, до того, уже несколько недель украинская энергосистема не испытывала дефицита и не применялись графики отключений.

На это повлияло много факторов. Помимо прекращения регулярных обстрелов это и резкое сокращение потребления электроэнергии (в том числе и из-за остановки многих промышленных предприятий и бизнесов во время аварийных отключений), и паводок, позволивший увеличить гидрогенерацию, и в целом более теплая погода.

Кроме того, энергосистема смогла в значительной степени адаптироваться к постоянной угрозе ракетных ударов, а ликвидация их последствий ускорилась.

"Например, во время последнего удара повреждено 7 подстанций "Укрэнерго", но питание было оперативно переброшено на резервные линии. За счет того, что в декабре-январе там поменяли трансформаторы более мощные и обновили линии электропередач, резервные линии сейчас могут полноценно использоваться. Дело в том, что ранее, из-за того, что "резерв" долго стоял без дела, трансформаторы там были установлены на меньшую мощность, чем нужно. И, к примеру, при пропускных возможностях в 300-400 киловатт, реально могло идти только 100-150. Сейчас проблема решена, и, пока потребители запитаны от резервных линий, есть возможность проводить ремонтные работы на поврежденных объектах", — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

В тоже время, как видим, хоть тотальные блекауты с отключением от энергоснабжения почти всей страны после ракетных атак более не повторяются, существенный ущерб энергетике наносится. И, в некоторых регионах, последствия ликвидируются до сих пор.

Кроме того, по мнению Корольчука, последняя ракетная атака показала, что "враг изменил свои цели".

"Пытались бить по объектах, которые обеспечивают энергопитания военных объектов и "Укрзализници", что, скорее всего, поясняется попытками усложнить доставку вооружений по железной дороге", — считает Корольчук.

Все это указывает, что, стратегически, угроза для энергосистемы Украины не миновала.

Что признают и в "Укрэнерго".

По словам председателя правления компании Владимира Кудрицкого многое зависит от того, будут ли еще ракетные удары и насколько регулярно.

"Мы не знаем, будут ли и в каком масштабе новые ракетные атаки. Они могут сильно переформатировать ситуацию в энергосистеме. Буфер безопасности – он не так велик, чтобы мы могли выдохнуть и расслабиться. Энергосистема уже не в острой фазе болезни, но еще и не здорова. Она все еще слаба, и ей нужна терапия в виде ремонтов. "Шахеды" или ракеты конкретно целили в инфраструктуру вокруг крупных городов. Потому что большие города, если на них смотреть с точки зрения энергетики, – это гири, которые висят на тоненькой веревке. Города являются нетто-потребителями – они потребляют больше, чем производят. Поэтому они питаются из сети вокруг них. И по этой сети россияне и пытались попадать, чтобы в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове были проблемы с энергоснабжением", - сказал в интервью СМИ Владимир Кудрицкий.

Вопрос - будут ли новые ракетные удары и как часто - дискуссионный. В Украине власти регулярно заявляют, что у России дефицит ракет, а потому она не может наносить массированные удары и потому и проводит их все реже. В РФ дискуссия идет насколько вообще имеет смысл наносить удары по украинской энергетике, если они даже в разгар зимы не привели к полному краху энергосистемы, а в теплое время эффект будет меньше тем более.

Однако, тем не менее, как видим удары продолжаются.

И, несмотря на стабилизацию ситуацию в энергетике с начала февраля ситуация для бизнеса остается очень непростой.

К тому же, повторимся, сама по себе эта стабилизация произошла во-многом, из-за падения потребления электроэнергии. В первую очередь - со стороны бизнеса.

Для иллюстрации влияния ракетных обстрелов на украинскую экономику можно привести такие цифры: в феврале 2023 года, когда ситуация на рынке уже более-менее стабилизировалась, объем электроэнергии, проданный на рынках на сутки вперед и внутрисуточном, а также по двухсторонним договорам составил 3,3 мегаватт-часов. Для сравнения, показатель сентября (когда уже шла война, но еще не было массированных обстрелов энергетики) - более 5,3.

Как чувствует в таких условиях себя украинский бизнес рассказывает "Страна".

"Свет есть, но заказы пропадают"

Мы уже писали как сильно ударили по бизнесу проблемы с электроэнергией. Компании были вынуждены спешно закупать генераторы, ведь по-другому работать просто не могли.

Для многих, особенно энергоемких предприятий, отключения света фактически означали перебои в работе и простои. "Генераторы могут "потянуть" офисы или магазины, производство требует слишком больших мощностей, ставить там генераторы невыгодно", - рассказывал нам тогда Сергей Доротич.

"Генераторы позволяют только завершить уже начатые технологические процессы",- добавлял руководитель "Молочного альянса" Сергей Вовченко.

Тем не менее, все запаслись генераторами, и стали повышать ценники на продукцию, поясняя это тем, что генераторная электроэнергий втрое дороже сетевой - стоит до 15 гривен за киловатт.

Что изменилось за время, когда свет перестали отключать?

В базовом сценарии от Нацбанка потери экономики из-за дефицита электроэнергии в 2023 году оценены в 2 млрд долларов. Но с начала февраля дефицит электроэнергии пошел на спад, а затем и вовсе исчез (вплоть до последних ракетных ударов).

"Начали наращивать производство химические заводы (они готовятся к весенней посевной, поэтому увеличивают объемы производства удобрений). Восстановили работу пищевые предприятия, в частности, молоко- и хлебозаводы, мясокомбинаты", - говорит нам глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

В пресс-службе DF Group (входят предприятия химпрома) отметили, что "блэкауты были очень болезненными для азотного производства". Но компания уже восстановила работу всех предприятий до плановых показателей.

"У нас было проседание производства, но уже все восстановили. 100% контрактов выполнено", - констатирует представитель компании Олег Арестархов.

Но дело не только в том, что перестали отключать свет.

"Быстро восстановить работу удалось за счет того, что наши заводы Ostchem запустили на полную мощность свои когенерационные установки, которые на 10-15% обеспечивают собственной электроэнергией. За счет когенерации у нас было меньше остановок и убытков, ведь каждая остановка аммиачного цеха - это миллионные убытки. Мы не сидели и не ждали", - говорит Арестархов.

Глава концерна "Ярослав" (входят предприятия легпрома и пищепрома) Александр Барсук говорит, что работа текстильных предприятий фактически восстановилась.

"Но вот по макаронам все намного хуже. Сбыт продукции резко снизился, производители начали демпинговать, скидки могут достигать 20-30%, это уже совсем на грани рентабельности. Убытки от блэкаутов быстро компенсировать не удастся. Тем более, что усилились другие кризисные явления, в частности, снижение спроса на продукцию", - говорит Барсук.

Концерн "Ярослав" в период проблем с электроэнергией потратил сотни миллионов на генераторы, а затем начал устанавливать еще и солнечные панели.

"Работа предприятий улучшилась, стала более стабильной - все процессы идут по графикам, так как не нужно переключаться на генераторы и ограничивать нагрузки. Также стали более стабильными заказы торговых сетей (ранее они их корректировали, опасаясь, что без света продукция быстро испортится - Ред). Плюс и в том, что сетевая электроэнергия втрое дешевле, чем от генератора. Но, чтобы компенсировать потери одного месяца недостаточно. Мы работали в режиме ограничений пять месяцев, потратили на приобретение генераторов около 40 млн гривен", — говорит нам Сергей Вовченко.

"На конец 2022 года затраты 40% опрошенных нами компаний на обеспечение автономности уже составили до 50 тысяч долларов, еще у 22% — 50—100 тысяч, 24%- 100-200 тысяч, у 14% - больше 200 тысяч долларов"— сказали нам в Европейской бизнес-ассоциации.

Именно этот аргумент - миллионы уже потрачены и теперь их нужно как-то отбивать - представители компаний приводят в ответ на вопрос, почему не снижаются цены на товары, в которые заложена "генераторная наценка", как минимум, в 5%.

"Похоже, блэкаут был не главной проблемой"

Что касается сферы услуг, то она уже тоже "почти забыла" о блекаутах. "Спортклубы, салоны красоты быстро отошли, восстановили полноценную работу. Но, конечно, нужно еще как-то компенсировать "лишние" затраты на генераторы, особенно тем, кто приобретал дорогую мощную технику", — говорит эксперт рынка индустрии спорта и красоты Влад Вавилов.

"Как ни странно, мы не увидели ожидаемого увеличения посещаемости после того, как наладилась ситуация с электроэнергией. Наша выручка на этапе блэкаутов и сейчас - практически не изменилась. Значит, не это было главной проблемой. Понятно, что, когда свет не отключают, работать проще. Но, к примеру, что касается стоимости электроэнергии, то для тех, кто использовал не сильно мощные генераторы, экономия сейчас не слишком большая. К примеру, наш генератор потреблял 3 литра в час или 9 литров за трехчасовую рабочую смену - в деньгах это примерно 450 гривен. Сетевая электроэнергия в нашем случае также обходится по 150 гривен в час. Понятно, что если генератор более мощный, к примеру, потребляет 5 литров в час, то там арифметика уже другая. Но конкретно мы большого облегчения от того, что перестали отключать свет, не заметили", - сказал нам киевский ресторатор Максим Храмов.

Совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева другого мнения.

"Во время блэкаутов, когда света не было пол-дня, мы работали фактически в ноль, так как нужно было обслуживать два генератора, и все равно электроэнергии не хватало на нормальную работу кухни, и мы не могли выдавать горячие блюда, и выручка была вдвое ниже, чем в нормальное время. Сейчас мы постепенно начали восстанавливаться, не так быстро, как хотелось бы, но видим позитивную динамику", - сказала нам Остафиева.

Глава общественного объединения SAVEФОП, предприниматель Сергей Доротич говорит, что сравнительно быстро "оживают" после блекуатов АЗС, аптеки, продуктовые магазинчики. То есть, бизнес, где есть стабильный поток клиентов.

"Они потратились на генераторы, но могут перекрыть эти расходы своими доходами", - заявил Доротич.

В то же время небольшие производственные предприятия и торговцы промышленными товарами настолько сильно пострадали из-за длительных отключений света, что выбираться из убытков им еще придется очень долго. А некоторые и вовсе вынуждены закрыться.

"Дело ведь не только в электроэнергии. Падает платежеспособный спрос, из-за чего уменьшаются объемы производства и продажи товаров. Кроме того, на предпринимателей усиливается налоговое давление - продолжается проблема блокировки налоговых накладных, возвращаются налоговые проверки, на подходе - отмена льготного режима налогообложения с уплатой 2% от оборота (она прописана в законопроекте №8401, который уже подан в Раду). На фоне этого "генераторные убытки", которые бизнес уже понес, могут оказаться вершиной айсберга, а работать многим будет сложно даже со светом", — подытожил Доротич.

При этом "энергетический фактор", как показывает нынешняя атака в целом остается одним из рисков, который может в любой момент дестабилизировать работу бизнеса.

"Ремонтные фонды не безграничны. И, если будут дальнейшие атаки, может обостриться проблема дефицита трансформаторов и другого оборудования. Кроме того, если сейчас дефицита электроэнергии нет, это не значит, что его не будет в дальнейшем. Летом включатся кондиционеры, пойдет увеличение потребления. Плюс, если начнется восстановление экономики, будет повышаться спрос на электроэнергию со стороны бизнеса", — подытожил Юрий Корольчук.