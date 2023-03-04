"Энергоатом" опубликовал инфографику, иллюстрирующую объемы и динамику российских ударов по объектам электроэнергетики Украины.

Соответствующие данные размещены в Telegram-канале компании.

Всего за год система пережила 255 ударов РФ. Самым мрачным был октябрь - 82 удара, тогда как раз началось системное уничтожение критической инфраструктуры Украины (точнее - попытка уничтожения).

После весьма напряженного декабря (42 удара) пошел спад, и в феврале количество ударов вернулось к "докризисному" уровню сентября.

Ранее мы писали, что в "Энергоатоме" зафиксировали пролет дрона-камикадзе над Пивденноукраинской АЭС в близости к ядерной установке.

Война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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