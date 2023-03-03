В субботу, 4 марта, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не будут отключать электричество.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК в своем Telegram-канале.

"Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии", – в то же время говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что сегодня половина Севастополя осталась без электричества. Ситуацию объясняют скачком напряжения в высоковольтных электрических сетях "Севастопольэнерго".

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.