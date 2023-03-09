Владимир Зеленский высказался по поводу ночных ракетных обстрелов.

"Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области.

Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным", - написал он в телеграм-канале.

Он добавил, что Россия вернулась к своей "жалкой тактике" обстрелов и понесет за это ответственность.

Зеленский также опубликовал фото последствий обстрелов.

Как писала "Страна", россияне нанесли 15 ударов по Харькову и области, в городе возникли проблемы со светом.

Также "Страна" писала, что и-за атаки россиян в Житомире нет ни воды, ни электричества, ни тепла.

Тем временем война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 378-го дня войны. Сырский вчера посетил Бахмут в четвертый раз за последние две недели. Россияне продолжали свои попытки захватить город. Британский журнал The Economist сообщил, что Украина готовится к большому наступлению. СБУ заявила, что заблокировала 26 телеграм-каналов, где пишут о местах раздачи повесток.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.