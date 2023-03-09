Россияне в ночь на 9 марта нанесли 15 ударов по Харькову и области. Под прицелом были объекты критической инфраструктуры.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в Харькове прогремела серия взрывов.

"Под прицелом энергетическая инфраструктура. В некоторых районах Харькова есть проблемы со светом", - написал он.

По данным главы ОВА Олега Синегубова, в области, предварительно, есть попадание в частный жилой дом.

Отметим, воздушная тревога в Харьковской области была объявлена около двух часов ночи и длится до сих пор. По словам Олега Синегубова, угроза воздушных ударов сохраняется. Он призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

Напомним, прошлой ночью силы ПВО сбили два иранских дрона-камикадзе Shahed-131/136, которыми РФ атаковала Украину с севера.

Также мы писали о том, что в Воздушных силах ВСУ призывали не делать поспешных выводов о том, что у РФ заканчиваются ракеты. Там заявили, что РФ будет делать все чтобы увеличить их количество. "Россия будет, возможно, искать третьи страны, чтобы закупать как снаряды, так и беспилотники, так и ракеты", - сообщил спикер Воздушных сил.