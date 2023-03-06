В Воздушных силах ВСУ призывают не делать поспешных выводов об окончании запасов снарядов в российской армии, РФ будет делать все чтобы увеличить их количество.

Об этом на брифинге сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Всем хочется верить в то, что они заканчиваются. Но не нужно делать поспешных выводов. Уже чувствуется и по их заявлениям в СМИ, что оккупанты чаще жалуются на снарядный голод, что боеприпасов не хватает. Нам не нужно делать поспешных выводов, что они скоро закончатся", - заявил Игнат.

Также он отметил, что Россия будет делать все, чтобы получать больше вооружения.

"Россия будет, возможно, искать третьи страны, чтобы закупать как снаряды, так и беспилотники, так и ракеты. Поэтому должны тоже усиливаться и усиливать собственную оборону. Как противоракетную, так и против дронов. Искать как можно больше источников предоставления Украине помощи", - добавил спикер.

Напомним, во время сегодняшней ночной атаки российские войска запустили 15 дронов-камикадзе типа "Шахед". Украинская ПВО сбила 13 беспилотников.

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