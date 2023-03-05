Мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал сегодняшние взрывы в городе. По его словам, бойцы ВСУ двумя ударами уничтожили две базы российских солдат.

Об этом Иван Федоров сообщил в воскресенье, 5 марта, в эфире телемарафона.

Мэр отметил, что взрывы слышали жители северной части города. Подробную информацию о количестве убитых россиян следует ожидать от Генштаба, добавил он.

Напомним, ранее Федоров заявил, что сегодня было слышно два взрыва сразу в нескольких районах на севере и западе города. Назначенный Россией "замглавы администрации" Владимир Рогов сказал, что они стали следствием работы ПВО.

Ранее мы писали, что недавно мэр Мелитополя Иван Федоров заявил о переброске значительных сил ЧВК "Вагнер" на запорожское направление.

Война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

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