РФ начала запускать по Украине дроны с севера, предположительно, чтобы сократить дистанцию и время подлета. Ранее "шахеды" запускали с юга - Крыма, Херсонской области и побережья Азовского моря.

Об этом представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

"Причина может быть проста. Если цели, которые они себе наметили в Киевской области, то здесь банально просто - более короткое расстояние, меньше противник будет пролетать через территорию Украины, где есть огневые средства и зенитно-ракетные системы, и мобильные огневые группы, и истребители, работающие по этим "шахедам". Поэтому по дороге в Киев их уничтожали воздушное командование "Юг" и "Восток". Α сейчас только с севера - довольно небольшое расстояние. Поэтому, вероятно, такой способ выбрали с этого направления", - сказал Игнат.

Напомним, что сегодня ночью силы ПВО сбили 13 дронов-камикадзе, выпущенных РФ с северного направления. Атакованы были центральные и восточные области.

Ранее Игнат говорил, что РФ минимально меняет тактику запуска дронов и ракет, но ничего принципиально нового для Украины уже нет.

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