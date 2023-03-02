Массированные ракетные атаки России могут остаться в прошлом, враг в поиске новой тактики.

Об этом сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center.

По ее словам, теперь РФ "начинает распределять во времени ракетные удары. Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии шахедов".

"Сейчас они хотят и обезвреживать нашу ПВО, и наносить результативные удары", - сказала Гуменюк. По ее оценке, "объективная ситуация заключается в том, что ракет у России уже намного меньше, но все еще есть. Производство почти остановлено, но все еще есть".

"Мощность врага не уничтожена полностью. Она еще имеет признаки жизни и продуцирует продукты убийства", - подытожила Гуменюк.

Напомним, что минувшей ночью россияне ударили по пятиэтажке в Запорожье. В результате дом почти полностью разрушен. Спасены 11 человек, эвакуированы - 20, число погибших увеличилось до четырех человек, пятеро считаются пропавшими без вести. Под завалами могут оставаться люди.

На месте удара РФ развернули 5 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости, а также обеспечения работы органов управления.

Также мы писали, что президент Зеленский отреагировал на ночной удар россиян по многоэтажке в Запорожье.

А пережившая ночной ракетный удар жительница рассказала о моменте попадания ракеты в дом.