Все четыре дрона-камикадзе во время сегодняшней ночной атаки по Украине были сбиты в Полтавской области. При этом РФ постоянно меняет временные промежутки между запусками ракет и дронов, количество примененных средств и время суток, но радикально новой тактики на сегодня у них нет.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Меняются временные промежутки, меняется время суток, меняется количество барражирующих боеприпасов или крылатых ракет и так далее. Поэтому все, что происходит сейчас, это не является чем-то новым... Вопрос в том, сколько сил и средств у врага осталось для того, чтобы наносить воздушные дальнобойные удары высокоточным оружием", - сказал Игнат.

Ранее губернатор Сергей Гайдай сообщил, что РФ стала активно применять дроны-камикадзе "Ланцет" собственного производства в Луганской области. Это беспилотный/барражирующий боеприпас РФ, разработанный в 2019 году.

А вчера ударам дронов подверглись сразу несколько российских регионов. Михаил Подоляк назвал это внутренними атаками неопознанных летающих объектов.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.