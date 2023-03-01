Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сообщения об ударах дронов по объектам РФ и назвал их внутренними атаками неопознанных летающих объектов.

Об этом он написал в Twitter.

"Украина не бьет по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это аксиома. В РФ нарастают панические и дезинтеграционные процессы, что выражается в увеличении внутренних атак неопознанных летающих объектов на объекты инфраструктуры", - сообщил Подоляк.

Напомним, 28 февраля власти Подмосковья заявили о падении беспилотника. В сети сообщают, что дрон упал у объекта "Газпрома".

Ранее глава российской Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что в РФ на территории республики упал неустановленный беспилотник. Он публиковал фото обломков, которые были обнаружены в поселке Новом Гиагинского района Адыгеи.

Также в Санкт-Петербурге подняли истребители из-за неопознанного объекта в воздухе. Позже в минобороны РФ заявили, что это были учениями сил ПВО с гражданскими органами управления воздушным движением.

Кроме того, заявлялось, что в небе над Белгородом сбили три беспилотника.

После этих событий в минобороны РФ заявили о попытках ударов дронами по территории России.