Подоляк прокомментировал сообщения об ударах дронов по объектам РФ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сообщения об ударах дронов по объектам РФ и назвал их внутренними атаками неопознанных летающих объектов.
Об этом он написал в Twitter.
"Украина не бьет по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это аксиома. В РФ нарастают панические и дезинтеграционные процессы, что выражается в увеличении внутренних атак неопознанных летающих объектов на объекты инфраструктуры", - сообщил Подоляк.
Напомним, 28 февраля власти Подмосковья заявили о падении беспилотника. В сети сообщают, что дрон упал у объекта "Газпрома".
Ранее глава российской Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что в РФ на территории республики упал неустановленный беспилотник. Он публиковал фото обломков, которые были обнаружены в поселке Новом Гиагинского района Адыгеи.
Также в Санкт-Петербурге подняли истребители из-за неопознанного объекта в воздухе. Позже в минобороны РФ заявили, что это были учениями сил ПВО с гражданскими органами управления воздушным движением.
Кроме того, заявлялось, что в небе над Белгородом сбили три беспилотника.
После этих событий в минобороны РФ заявили о попытках ударов дронами по территории России.