В России власти Подмосковья сообщили о падении беспилотника в Коломенском округе, информация о чем ранее распространилась в социальных сетях. Губернатор региона Андрей Воробьёв заявил, что жертв и разрушений при падении БПЛА нет, безопасности жителей ничего не угрожает.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее в телеграм-каналах РФ писали, что дрон упал у объекта "Газпрома" в Подмосковье.

Целью упавшего беспилотника мог быть объект гражданской инфраструктуры, утверждает губернатор Подмосковья.

По данным местных телеграм-каналов, в Подмосковье упал дрон UJ-22 Airborne.

Этот дрон был представлен компанией "Укрджет" в 2021 году. Габариты - 3,3 на 4,6 метра. Оснащен бензиновым двухтактным двигателем. Может достигать высоты полета в 6 км.

Он может сбрасывать неуправляемые авиабомбы – доработанные для сброса с БПЛА 82-мм мины, также может нести на себе оптику для разведки.

Напомним, ранее глава российской Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что в РФ на территории республики упал неустановленный беспилотник. Он публиковал фото обломков, которые были обнаружены в поселке Новом Гиагинского района Адыгеи.

Также сегодня в Санкт-Петербурге подняли истребители из-за неопознанного объекта в воздухе. Позже в минобороны РФ заявили, что это были учениями сил ПВО с гражданскими органами управления воздушным движением.

Кроме того, заявлялось, что в небе над Белгородом сбили три беспилотника.

После этих событий в минобороны РФ заявили о попытках ударов дронами по территории России.