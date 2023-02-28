В минобороны РФ заявили об использовании Украиной БПЛА для ударов "по объектам гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея".

Об этом говорится в сообщении ведомства РФ в телеграм-канале.

Сообщается, что оба беспилотника потеряли управления и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой "не нанес вреда атакуемому объекту".

Тем временем российские телеграм-каналы пишут, что беспилотник упал рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье. По данным Shot, БПЛА обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе. Откуда он прилетел и кому принадлежит - неизвестно.

Напомним, глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram сообщил, что в РФ на территории республики упал неустановленный беспилотник. Он опубликовал фото обломков, которые были обнаружены в поселке Новом Гиагинского района Адыгеи.

Также сегодня в Санкт-Петербурге подняли истребители из-за неопознанного объекта в воздухе. Позже в минобороны РФ заявили, что это были учениями сил ПВО с гражданскими органами управления воздушным движением.

Кроме того, заявлялось, что в небе над Белгородом сбили три беспилотника.