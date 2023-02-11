В Белгородской области России заявили об очередной "атаке". Россияне утверждают, что якобы дрон атаковал инфраструктурный объект на территории области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

"В Яковлевском городском округе беспилотниками атаковали инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий", - отметил он.

Ранее в РФ заявили об атаке беспилотников по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области.

Также "Страна" писала, как в Белгородской области РФ случился пожар на нефтебазе, в котором губернатор обвинил Украину. Губернатор Вячеслав Гладков после случившегося бессрочно ввел в регионе "жёлтый" уровень террористической опасности.

Тем временем война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Произошла 14-я по счету ракетная атака России по Украине. За сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61. Во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

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