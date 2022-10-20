Опубликовано видео с президентом РФ Владимиром Путиным, который стреляет из снайперской винтовки на полигоне Западного военного округа в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные перед отправкой на фронт.

Ролик публикуют российские СМИ.

Как пишет пресса, Путин посетил многофункциональный стрелковый комплекс, где мобилизованные военнослужащие отрабатывают разные способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов с боевым опытом. На полигоне президент пообщался с военными, проходящими стрелковую подготовку, сам взял в руки винтовку и сделал несколько выстрелов по мишени.

На полигоне президент РФ проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

Также Путин проверил боевое слаживание подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах боевых действий в Украине.

Еще он заслушал доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по разным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.

Главе соседнего государства показали преодоление мобилизованными десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин поручил создать "тероборону" на аннексированных территориях Украины.

Также мы писали, что Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины.