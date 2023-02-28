Во вторник, 17 февраля, в Санкт-Петербурге подняли истребители из-за неопознанного объекта в воздухе.

Об этом пишет телеграм-канал "База".

По его данным, аэропорт "Пулково" не принимает самолеты. По сервисам слежения за воздушным трафиком, самолёты сейчас облетают Петербург (см. на карте).

Как сообщается, введен план "Ковёр", который активируют при незаконном пересечении границы или появлении неопознанных летающих объектов.

В правительстве города сообщили, что в аэропорте "Пулково" объявлена задержка рейсов до 12 часов. Утверждается, что аэропорт и его службы работают в штатном режиме.

Кроме того, глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram сообщил, что в РФ на территории республики упал неустановленный беспилотник.

Он опубликовал фото обломков, которые были обнаружены в поселке Новом Гиагинского района Адыгеи.

Жертв и пострадавших - нет. Незначительно разрушена хозпостройка, сообщил он.

Ранее в РФ сообщали о пожаре на нефтебазе в Туапсе в результате налета беспилотников.

Также сообщалось о трех беспилотниках, сбитых над Белгородом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

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