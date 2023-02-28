Ограничения полетов над российским Санкт-Петербургом, о которых сообщалось утром 28 февраля, были учениями сил ПВО с гражданскими органами управления воздушным движением.

Об этом сообщают в минобороны РФ.

"Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним, петербургский аэропорт "Пулково" сегодня перестал принимать самолеты, а в Санкт-Петербурге подняли истребители, как сообщалось, из-за неопознанного объекта в воздухе. Сейчас небо уже открыто для полетов.

Также мы писали о том, что в российском Туапсе сообщили о взрывах на нефтебазе, в результате которых вспыхнул пожар.

После этого в РФ сообщили, что причиной пожара на нефтебазе в Туапсе стал налет беспилотников.

Тем временем война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.