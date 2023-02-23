Самолёт минобороны РФ Су-25 упал в Валуйском городском округе Белгородской области.

Об этом 23 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сотрудники МЧС уже на месте крушения.

В минобороны РФ заявили, что инцидент произошел "после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования", летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Предварительная причина крушения - техническая неисправность.

Ранее мы писали, что в российском аэропорту "Внуково" потерпел крушение вертолет Ми-8, специального летного отряда "Россия", компании, перевозящей первых лиц государства.

Также сообщалось, что 17 октября 2022 года в Ейске упал самолет девятиэтажное здание. Крушение произошло при наборе высоты для учебно-тренировочного полета, вылет производился с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошла вспышка топлива самолета. Площадь вспыхнувшего после крушения пожара составила 200 кв.м. В результате крушения самолета погибли 15 человек.

Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

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