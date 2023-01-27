В российском аэропорту "Внуково" потерпел крушение вертолет Ми-8 Специального летного отряда "Россия", компании, перевозящей первых лиц государства. Предварительно - он задел лопастями землю при посадке. На место выехали спасатели.

Об этом пишет Baza.

Телеграм-канал пишет, что обошлось без пострадавших. Сам вертолет сейчас буксируют на стоянку.

При этом, по данным "Интерфакса", в результате крушения есть пострадавшие.

"Вертолет Ми-8 при посадке во "Внуково" зацепил лопастями землю и получил повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие", - пишет "Интерфакс" со ссылкой на российские экстренные службы.

СЛО "Россия" - предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом должностных лиц Российской Федерации, и других важных лиц спецслужб РФ или ВС РФ, подчинённое Управлению делами президента РФ.

Ранее мы писали о трагедии в Броварах Киевской области, где потерпел крушение вертолет. В этой катастрофе погибло руководство Министерства внутренних дел - глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Также мы сообщали, что 21 января в Киеве и Броварах простились с жертвами крушения вертолета.