В Луганской области увеличилось число вражеских атак дронами-камикадзе "Ланцет", сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Это беспилотный/барражирующий боеприпас РФ, разработанный в 2019 году.

"Уже работаем с нашими международными друзьями по получению оборудования, которое сделает невозможным спокойную работу этих вражеских БПЛА", - сказал Гайдай в эфире "24 канала".

Также он сообщил, что противник пытается наступать на Белогоровку и на Кременском направлении (Невское и Макеевка), также обстреливаются деоккупированные населенные пункты вдоль линии фронта.

Напомним, на днях Гайдай заявил, что в Луганской области уже частично началось новое полномасштабное наступление РФ.

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