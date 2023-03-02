Войска РФ сегодня, 2 марта, обстреляли пгт Белозерка в Херсонской области из артиллерии.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

Есть двое пострадавших.

Напомним, вчера под обстрел попала Змиевка Херсонской области. Из-за российской атаки ранения получили двое мужчин. Среди них есть волонтер из Кривого Рога.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.