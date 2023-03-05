Новая ракетная атака со стороны россиян может начаться в любой момент.

Об этом предупреждает спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 российских ракетоносителя - 2 надводных и 2 подводных. Общий залп "Калибров" у них - более 20 ракет.

Гуменюк напоминает, что ракеты такого типа используются для ударов по объектам критической и военной инфраструктуры, поэтому советует держаться от таких объектов подальше.

Ранее Гуменюк заявила, что Россия продолжает готовиться к ракетным атакам по территории Украины, но теперь это может выглядеть иначе - в виде точечных ударов. По ее словам, количество ракетоносителей в акватории Черного моря, в том числе подводных, говорит о подготовке россиян к ракетной атаке. Но тактика их в последнее время меняется.

Тем временем война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

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