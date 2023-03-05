Россия продолжает готовиться к ракетным атакам по территории Украины, но теперь это может выглядеть иначе - в виде точечных ударов.

Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, количество ракетоносителей в акватории Черного моря, в том числе подводных, говорит о подготовке россиян к ракетной атаке. Но тактика их в последнее время меняется.

"Они уже поняли, что массированные атаки — это не тот результат, которого ожидают. Это большие затраты и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки — как это было по Кременчугскому району", — объяснила Гуменюк.

Она обращает внимание на то, что в случае точечных атак враг поднимает в воздух авиацию, а также держит наготове ракетоносители в море. Так он отвлекает внимание и пытается запутать украинскую ПВО.

Напомним, ранее оперкомандование "Юг" заясило, что в РФ ищут новую тактику ракетных атак.

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