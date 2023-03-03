Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море с пяти до трех единиц. Общий залп "Калибров" может составить 16 ракет. Угроза обстрелов Украины остается очень высокой.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она заявила, что всего на боевом дежурстве в Черном море сейчас находятся 15 российских кораблей.

"Сейчас надо осознавать, что наличие ракетоносителей в Черном море на боевом дежурстве – это непосредственная угроза, ведь пуск ракет может произойти в любой момент и они готовы к этому использованию", – заявила Гуменюк.

Напомним, ранее оперкомандование "Юг" заясило, что в РФ ищут новую тактику ракетных атак.

Также вчера украинцев предупредили об угрозе ракетных ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре.

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