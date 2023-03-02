Войска РФ обстреляли Херсонщину. Ранены 9 человек, которые стояли в очереди за гуманитаркой
Российская армия ударила из дронов по Бериславскому району Херсонской области. Девять человек ранены.
Об этом заявляет областная прокуратура.
Она пишет, что попали в очередь людей, которые стояли за гуманитарной помощью возле школы. Среди раненых - несовершеннолетний ребенок.
Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ обстреляли поселок Белозерку в Херсонской области, двое человек пострадали.
Также мы писали, что Красный Крест перешел на адресную раздачу гуманитарной помощи в Херсоне из-за обстрелов.
Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.
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