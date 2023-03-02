Российская армия ударила из дронов по Бериславскому району Херсонской области. Девять человек ранены.

Об этом заявляет областная прокуратура.

Она пишет, что попали в очередь людей, которые стояли за гуманитарной помощью возле школы. Среди раненых - несовершеннолетний ребенок.

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ обстреляли поселок Белозерку в Херсонской области, двое человек пострадали.

Также мы писали, что Красный Крест перешел на адресную раздачу гуманитарной помощи в Херсоне из-за обстрелов.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.