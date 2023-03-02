В Херсоне из-за постоянных обстрелов Красный Крест прекращает раздачу гуманитарной помощи на улице и в гуманитарных штабах. Вместо этого ее будут доставлять адресно.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Для этого организация будет сотрудничать с объединениями совладельцев многоквартирных домов и квартальными комитетами.

Доставка в населенные пункты области продолжится.

Напомним, вчера россияне ударили по Херсонской области. Есть пострадавшие, среди них приехавший из Кривого Рога волонтер.

Также сообщалось, что в последний день февраля войска РФ обстреляли Херсон. В результате произошло разрушение частного жилого дома.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.