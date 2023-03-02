Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет предупреждает об угрозе ракетных ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры.

Об этом он написал в своем тг-канале.

Тем временем уже по всей стране объявили тревогу.

Ранее сообщалось, что РФ сократила количество ракетоносителей "Калибр" в Черном море до 4 единиц.

А в оперкомандовании "Юг" заявляли, что РФ ищет новую тактику ракетных атак.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.