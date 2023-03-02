Российские оккупанты удерживают на боевом дежурстве в Черном море 13 кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.

"Корабельная группировка врага в Черном море составляет 13 кораблей, среди которых 4 ракетоносителя, включая 2 подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 24 ракет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 25 и 27 февраля в Черном море находился 1 вражеский носитель "Калибров", а 26 февраля – ни одного.

Во вторник, 28 февраля, российская корабельная группировка была существенно увеличена: на боевое дежурство в море вышло 17 кораблей российских оккупантов, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом 32 ракеты. Такое же количество носителей "Калибров" в Черном море сохранялось и в среду, 1 марта.

По данным оперативного командования "Юг", РФ готовит новую ракетную атаку в ближайшее время.

При этом, по данным ВСУ, РФ меняет тактику запуска дронов и ракет.

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