Сегодня в полночь силы ПВО сбили два иранских дрона-камикадзе Shahed-131/136, которыми РФ атаковала Украину с севера.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В каких областях их удалось сбить, не уточняется.

Отметим, что в утренней сводке Генштаба сообщалось об одном сбитом дроне. По данным пабликов, его сбили в Сумской области.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, что РФ начала запускать дроны с севера, чтобы сократить время удара по Украине.

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