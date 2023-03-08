В Генштабе ВСУ заявили, что на территорию Украины залетел один беспилотник "Шахид", его уничтожили.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Также ранее о дронах в Сумской области сообщали телеграм-каналы. Оперативное командование "Север" пишет, что БПЛА сбили на Северщине.

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что РФ начала запускать дроны с севера, чтобы сократить время удара по Украине.

Также сообщалось, что в ночь на 6 марта силы ПВО сбили 13 дронов-камикадзе, выпущенных РФ.

Война в Украине продолжается уже 378-й день. Мы следим за новостями 8 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 377-го дня войны. Противник продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. На ситуацию на фронте может повлиять весенняя распутица на грунтовых дорогах, где застревает техника. При этом на этой неделе ВСУ может пополнить запасы западного вооружения. Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.