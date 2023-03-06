Ночью 6 марта РФ атаковала Киев дронами "Шахид".

Об этом сообщили в городской военной администрации.

Сообщается, что все дроны, которые направлялись на Киев, были уничтожены. Попаданий не зафиксировано.

Напомним, всего ночью Украину атаковали 15 беспилотников, из них 13 удалось сбить.

Ночью телеграм-каналы Запорожья писали о налете "Шахидов", но власти региона это не комментировали.

Ранее ночью и утром РФ ударила по Днепропетровской области из беспилотников и тяжелой артиллерии.

Также мы писали о том, что российские войска обстреляли Купянск, Двуречную и другие населенные пункты Харьковщины.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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