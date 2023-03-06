Российские войска обстреляли приграничные районы Харьковской области. За прошедшие сутки под огнем оккупантов были Купянск, Стрелка, Огурцово, Двуречная и другие населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

В Купянске обстрелами поврежден объект транспортной инфраструктуры, произошел пожар. Враг из танков и САУ на протяжение 5 марта массированно обстреливал пгт Двухлетнюю Купянского района.

У с. Бударки Чугуевского района российский боеприпас, предварительно ПТУР, попал в гражданский автомобиль "Нива". Погибли супруги – 48-летний мужчина и 45-летняя женщина.

По словам Синегубова, на линии столкновения продолжаются бои. Силы обороны Украины надежно удерживают позиции и дают жесткий отпор любым попыткам врага изменить свое тактическое положение.

Напомним, военный пилот РФ, бомбардировавший харьковскую телевышку, получил 12 лет тюрьмы.

При этом, по данным ISW, Россия не собирается наступать на Харьковскую область.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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