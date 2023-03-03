Суд признал российского пилота, сбросившего 8 авиабомб на харьковскую телевышку, виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Ему назначено наказание – 12 лет лишения свободы. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших – трех обществ на общую сумму свыше 1,1 млн грн" - говорится в сообщении.

Как было установлено, в марте 2022 года осужденный получил боевой приказ об уничтожении гражданских объектов на территории Харькова и Харьковской области путем бомбардировки. Ему предоставлены координаты цели – радиотелевизионной передающей станции (РПТС) в Харькове.

РТПС Харьков и оборудование, размещенное на ней, являются гражданским объектом, не используемым в военных целях.

"Осужденный, понимая противоправность боевого приказа, не отказался от его выполнения и осуществил бомбардировку РТПС Харьков 8 авиационными бомбами ФАБ-500 общим тротиловым эквивалентом 2 тонны 400 кг. По результатам бомбардировки телевизионная башня получила повреждения металлоконструкции, которые значительно снизили ее несущую способность и сделали невозможным дальнейшую безопасную эксплуатацию", - отмечают в Офисе генпрокурора.

6 марта прошлого года нацгвардейцы сбили самолет Су-34, который пилотировал осужденный. Пилот катапультировался и после приземления был задержан военнослужащими Национальной гвардии Украины.

По данным Financial Times, в начале вторжения Россия сбила несколько собственных самолетов.

Также CNN писало о том, что ВСУ переделали транспортные вертолеты Ми-8 в ударные, поэтому летают без брони и систем наведения.