Россияне уничтожили телевышку в Камышевахе Луганской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в своем Телеграм-канале.

По его словам, радиус приема сигнала с этой вышки составлял 50 км, она обеспечивала украинским контентом около 200 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей.

Также Гайдай сообщил, что на самой высокой точке вышки находился сине-желтый флаг размером 4х6 м.

Напомним, ранее мы писали, что жителей Луганской области попросят эвакуироваться, чтобы они не пострадали при контрнаступлении.

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