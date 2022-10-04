Жителей Луганской области будут просить эвакуироваться в ближайшее время в связи с контрнаступлением ВСУ на востоке.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram-канале.

"Скоро будем просить население оккупированных территорий эвакуироваться из городов, чтобы они не пострадали при контрнаступлении" - сообщил он.

Также Сергей Гайдай указал, что оккупанты, готовясь к обороне, минуют территорию Луганщины: подъездные дороги, мосты, админздания, знаковые сооружения.

Что касается приближающейся зимы, то в Луганской области зимовать люди смогут только в селах. После деоккупации горожане не останутся на зиму. Людей запустят только на короткий промежуток времени – посмотреть дом, взять вещи.

"Централизованное отопление невозможно восстановить так быстро" - отметил глава ОВА.

Ранее Гайдай сообщал, что в Сватово ВСУ уничтожили военную комендатуру противника.

Также ранее он говорил, что освобождение Белогоровки не означает контрнаступления ВСУ в Луганской области.

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