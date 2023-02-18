CNN пишет о проблемах, с которыми сталкиваются пилоты украинских военных вертолетов Ми-8. В репортаже из авиабригады имени Сикорского сообщается, что пилоты делают по три боевых вылета в день.

Основную угрозу для них представляют российские переносные ракетные комплексы. Они "могут за секунды превратить вертолет в огненный шар".

"Потери Украины - государственная тайна. Но пилоты и экипаж Бригады Сикорского потеряли близких друзей из-за российских ЗРК", - говорится в статье.

Чтобы избежать сбития, украинским вертолётчикам приходится летать очень низко и периодически задевать деревья. Нередко это приводит к вынужденной посадке.

Издание пишет, что эти вертолеты вообще задумывались как транспортные, а ВСУ их переделали в ударные, подвесив ракеты. По той же причине вертолет не имеет бронирования кабины и усиленной защиты пилота, которые есть у настоящих ударных вертолетов.

"У них также нет сложных систем наведения. Эффективное использование их ракет - это сочетание надежды и опыта", - говорится в репортаже.

Еще одна проблема - слабая система помех для отражения ракетных ударов по вертолетам. На Ми-8 были установлены "электронные средства противодействия", но они тоже устарели.

"Мы не знаем, работают ли они вообще. Но если они работают на уровне 2%, это лучше, чем ничего", - заявил летчик Геннадий.

Ранее разведка Британии оценила активность авиации РФ на войне в Украине и спрогнозировала, будет ли она увеличена.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале наступления России и призвал Запад увеличить поставки вооружений.