В воскресенье, 5 марта, в результате обстрела территории Харьковской области погибла супружеская пара. В их авто попал снаряд.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Facebook.

"По данным следствия, 5 марта 2023 года российские военные произвели артиллерийский обстрел села Бударки Волчанской общины Чугуевского района. Снаряд попал в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщины погибли на месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все детали происшествия, добавили в прокуратуре.

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