В Харьковской области у села Спиваковка работник хозяйства и трое мужчин, которые ехали с ним в авто, подорвались на противотанковой мине. Все четверо погибли на месте.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В ОГА напоминают, что в области сохраняется высокая минная опасность.

"Леса и лесополосы на деоккупированных территориях очень опасны из-за мин, оставленных российскими оккупантами. Посещение лесов до полного разминирования может стоить жизни", - заявил глава ОГА.

Ранее мы писали, что в Херсонской области на российской мине подорвался автомобиль. Погибли двое мужчин.

Также сообщалось, как под Киевом на российской мине подорвался тракторист.

Кроме того, мы писали, что в Изюме семеро подростков подорвались на мине "лепесток". Пятеро из них в больнице.

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