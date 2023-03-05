Появились подробности трагедии в Харьковской области, где от обстрела погибла супружеская пара. По предварительной информации, в автомобиль, в котором они ехали, попала управляемая противотанковая ракета.

Об этом пишет "Суспильне" со ссылкой на собственные источники.

Произошло это на въезде в село Бударки, которое находится недалеко от границы с Белгородской областью России.

Машину буквально разорвало на две части. Супруги жили в селе, мужчина был фермером.

Ранее мы писали, что на днях в Харьковской области у села Спиваковка работник хозяйства и трое мужчин, которые ехали с ним в авто, подорвались на противотанковой мине. Все четверо погибли на месте.

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